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30 марта, 21:33

«Спартак» пригласил 15-летнего Ислама Халилова в подтрибунное помещение после матчам с «Уралом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Спартак» пригласил 15-летнего болельщика клуба Ислама Халилова, который спас более 100 человек из «Крокус Сити Холла», в подтрибунное помещение после матча 22-го тура против «Урала» (0:0).

— Как тебе атмосфера?

— На все сто.

— Как ты после всех событий?

— Более-менее нормально. Хорошо, что все сплотились.

24 марта Халилов встретился с игроками красно-белых и получил памятные подарки.

Ислам Халилов спас сотни людей во&nbsp;время теракта в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. «Передо мной застрелили мужчину — террорист был в 30 метрах!» Интервью Ислама Халилова — 15-летнего героя

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным МЧС, в теракте погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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