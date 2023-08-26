Абаскаль: «В первом тайме было 13 фолов со стороны «Ахмата», а ничего не происходило»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.

— Это был классический матч после 2 поражений, — сказал Абаскаль на пресс-конференции. — Было хорошее начало, а та причина, по которой ты уступил в прошлых встречах, заставляет торопиться. Эта торопливость давала сопернику пространство в центре. Мы не давали ему создать много. После 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, а ничего не происходило... Их крайние защитники играли персонально с нашими футболистами, останавливали атаки. Во втором тайме было облегчение, когда ушли от этого. Создавали моменты. Как и в прошлом сезоне, мы не смогли забить этой команде. А гол необходим в таких матчах, чтобы соперник открылся.

Что до замен, каждая нам давала преимущество и в физике, и в технике. Литвинов, Игнатов, Зиньковский, Медина — все были полезны и создавали моменты. Но гол не случился. В таких играх, когда все идет к 0:0... Был момент с невероятным сэйвом Селихова. Обе команды шли вперед и хотели выиграть. Не можем быть довольны ничьей. Хотели выиграть, но не смогли. После старта сезона и огромного количества пропущенных голов мы сегодня сделали небольшой шаг вперед. А забитые голы непременно придут благодаря нашей работе.

Будем работать. Надо быть самими собой. Без спешки и излишнего желания, как было сегодня. Попробуем показать это в кубковом матче.

— Третий матч без побед. В чем причина? Есть ли ваши просчеты?

— Конечно. Я — первый, кто допускает ошибки. Когда нет результата или он есть — в этом ответственность всей команды. Ошибки порой бывают. Мы провели сегодня хороший матч, исправили ряд моментов. Вы задали вопрос о 3 поражениях, но вы не спрашивали, когда у нас было 15 матчей без побед дома. От «Зенита» до «Зенита». Это не тот вопрос, который я ожидаю.

— Во втором тайме, после замен вы перестроились, показалось, что даже был ромб. Можно об этом поподробнее?

— Все очень просто. В начале игры крайние защитники соперника играли персонально против Промеса и Бонгонды. Что мы сделали: основная идея была сместить соперников в центр. Поэтому останавливали их исключительно фолами, поэтому это было достаточно стерильно. Даже если давали туда передачу, уже останавливали фолом. Поэтому вы видели, что Крис Мартинс больше бежал туда, во фланг. Олег Рябчук делал очень много забеганий. Когда играешь против соперников персонально, нужно создавать движение и искать возможности для ударов, которые были.