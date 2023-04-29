КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

29 апреля, 23:44

Гончаренко — о матче с «Краснодаром»: «Хотелось бы выиграть. Предпосылки для этого были»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«В первом тайме нам не хватало движения, сонное состояние какое-то было, — приводит пресс-служба клуба слова Гончаренко. — Во втором тайме мы стали более активными. Наверное, по тем моментам, которые создали, могли сегодняшний матч даже выиграть. Но важно то, что мы набрали очко. Конечно, хотелось бы выиграть, и предпосылки для этого были».

«Краснодар» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на 11-й строчке — 26 очков.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/8804
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Казани готовят «Игры Будущего». Основная информация про новый турнир по фиджитал-спорту
«Зенит» может оформить чемпионство в матче со «Спартаком»: что для этого нужно
Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Момент смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве попал на видео
В Совбезе заявили о необходимости полного разгрома киевского режима
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Червиченко о «Спартаке»: «На фига вы покупаете легионеров, если ростовские пацаны вас едва не обыгрывают в Москве?!»
«Много претензий к судейству. Пишите, поднимайте шум». Абаскаль и Карпин — о матче «Спартака» и «Ростова»
Червиченко раскритиковал судью матча «Спартак» — «Ростов»: «Откуда взялась четвертая минута?!»
«Ну какой Соболев герой? Воспользовался подарком судьи...» Червиченко — о матче «Спартак» — «Ростов»
Президент «Урала» Иванов: «Я бы не сказал, что у нас какой-то спад, мы играли со всеми на равных»
Мозес: «Мне очень нравится Краснодар, это красивый город»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «У «Спартака» может быть надежда на то, что «Зенит» их недооценит»

Мозес: «Мне очень нравится Краснодар, это красивый город»