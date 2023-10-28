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Сегодня, 21:46

Семак — о Клаудиньо: «До игры у него болела голова и по ходу матча ему становилось хуже»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Клаудиньо.

Бразилец покинул поле на 65-й минуте матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

— Что с Клаудиньо? На флэш-интервью вы сказали, что у него головные боли.

— Он почувствовал себя плохо. До игры у него болела голова, но он в целом готов был играть. По ходу матча ему становилось хуже, и в концовке уже он попросил, чтобы мы его заменили. Мы это сделали, наверное, это связано с его самочувствием. Хотелось ему сыграть как можно больше, но состояние его не позволило. Дай Бог, чтобы с ним не было ничего серьезного.

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Клаудиньо
Сергей Семак
ФК Ахмат
ФК Зенит
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