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Сегодня, 14:05

Гончаренко рассказал, как он восстанавливает нервы после неудачных матчей

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, как он восстанавливает нервы после неудачных матчей команды.

«Я очень сильно люблю свою работу, люблю матчи, люблю готовиться к ним. И ты должен понимать, что не можешь все время находиться в каком-то напряжении. Надо научиться быстро выходить из стрессового состояния. Именно поэтому после матча всегда стараюсь хорошо поспать. Сильно помогают прогулки, хотя не всегда получается, так как часто мы спешим на самолет. Также помогает общение с тренерским штабом. Стараюсь избегать ненужной информации», — приводит слова Гончаренко e1.ru.

«Урал» в сезоне РПЛ-2022/23 занял 11-е место, набрав 36 очков.

Источник: e1.ru
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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