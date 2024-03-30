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30 марта, 13:08

Гришин: «Перерыв пошел на пользу «Сочи», но ЦСКА сильнее по составу и по игре»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Сочи» в 22-м туре РПЛ.

«Игра должна быть интересной, потому что «Сочи» нужна только победа, а ЦСКА надо догонять лидирующую группу. Перерыв пошел на пользу «Сочи», но армейцы сильнее по составу и по игре», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

Также он предположил, кто выйдет в нападении у московской команды на эту игру.

«Это головная боль Федотова. Главное, чтобы ЦСКА выиграл. Могут сыграть сразу три центральных нападающих, хотя Мусаев и Заболотный — одного плана футболисты. Хорошо, что можно заменить кого-то и не терять темп игры», — добавил специалист.

Матч пройдет 30 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 16.30 по московскому времени. На данный момент ЦСКА находится на четвертом месте в чемпионате России с 32 очками. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке (13 баллов).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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