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Грушевский считает, что ЦСКА «жизненно необходимо» усиление

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Известный пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» поражение армейцев в матче 1-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Весьма закономерное поражение. «Урал» лучше распорядился своими шансами и в целом выглядел лучше. А у ЦСКА куча проблем. Несколько проблемных позиций и в обороне, и в атаке. Этот матч эти проблемы выявил. Даже если бы ЦСКА смог вырвать победу, это бы не отменяло проблем с комплектованием команды, кадровым дефицитом. Нужно говорить о том, что у ЦСКА проблемы и нужно усиление, и чем быстрее, тем лучше. Это очевидно любому человеку, кто в курсе всего происходящего. Надеюсь, что хотя бы к третьему туру в ЦСКА вернуться в строй травмированные игроки, или удастся сработать на усиление состава и появятся новички, которые просто жизненно необходимы», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Грушевский раскритиковал Братский Кубок, который прошел в рамках предсезонной подготовки.

«Вчера достаточно бесславно «Динамо» проиграло свой матч «Краснодару», а сегодня — ЦСКА. Хочу напомнить, что обе команды являлись участниками довольно бестолкового соревнования под названием «Братский кубок» с дивными челленджами, которые влияли на счет. Можно назвать это совпадением, а можно сказать, что к чемпионату нужно готовиться в полноценных матчах. «Зенит» принимал участие в полноценном турнире с хорошими соперниками», — добавил Грушевский.

В следующем матче «Урал» 29 июля сыграет с «Пари НН», ЦСКА 30 июля встретится с «Ахматом».

Футбол
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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