Губернатор Никитин — о бюджете «Пари НН»: «Клуб имеет перспективы самоокупаемости»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил на вопрос «СЭ» о бюджете «Пари НН» на следующий сезон.

«Сергей Николаевич (Юран — Прим. «СЭ») абсолютно корректно высказался. Он сказал о том, что нет завышенных требований — чтобы их отработать не нужно радикально увеличивать бюджет. У нас нет планов увеличить бюджет, потому что мы считаем, что наш клуб имеет все перспективы выйти на самоокупаемость. Мы бы не хотели, чтобы регион дополнительно нес нагрузку на профессиональный спорт, если есть такая возможность. Нахождение в РПЛ мы считаем принципиальным и кроме того хотим, чтобы наши болельщики получали удовольствие от игры», — сказал Никитин «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Пари НН» занял 13-е место в чемпионате России. В стыковых матчах нижегородцы по сумме двух встреч обыграли «Родину» (3:2) и сохранили прописку в РПЛ.