Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:22

Губернатор Самарской области сделал заявление после отставки гендиректора «Крыльев Советов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Дмитрий Азаров.
Фото ФК «Крылья Советов», «СЭ»
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в комментарии для «СЭ» высказался о заявлении генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева об уходе из клуба в знак протеста против судейства матчей самарцев в РПЛ.

«Всегда считал и продолжаю считать, что судьба футбольного матча должна решаться на поле. Любые другие варианты получения результата, кроме, собственно, игрового, только подрывают веру в справедливость и принципы спортивной борьбы. А сегодня запрос на справедливость в нашем обществе высок как никогда.

К сожалению, в этом сезоне вопросы к судейству возникали неоднократно как у болельщиков, так и у игроков, тренерского штаба, различных экспертов. В конце прошлого сезона наметилась определенная тенденция на наведение порядка в судейском корпусе, но складывается ощущение, что эта работа приостановилась.

Поскольку гендиректор клуба сделал такое заявление, видимо, у него есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Совет директоров клуба, безусловно, рассмотрит его заявление, изучит все сопутствующие обстоятельства и примет окончательное решение.

Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также принятие конкретных решений.

Как бы то ни было, мы, болельщики «Крыльев», любим клуб и продолжим его поддерживать. Своих не бросаем в любой ситуации», — сказал Азаров «СЭ».

24 апреля Андреев заявил, что подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов». Специалист отметил, что покинул клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России. Он занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года.

 
Вадим Андреев. Андреев — об уходе из «Крыльев Советов»: «Я подаю в отставку в знак протеста против судейства в матчах лиги»

 

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соратницу Бессеберга оправдали по делу о коррупции. Ее обвиняли в связях с Россией
Клебо устроил революцию в норвежских лыжах. Велосипедисты ему платят больше
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Спартак» — «Краснодар»: Джикия и Соболев сыграют с первых минут
Промес включен в состав «Спартака» на матч с «Краснодаром»
«Спартак» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча
Ветеран ЦСКА: «Карраскаль — дешевый пижон»
«Спартак» — «Краснодар»: кто выиграет в Москве? Онлайн-трансляция матча
Котов: «Очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос надо задать тому, кто это возглавляет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Малкома заявил, что переход футболиста в «Бешикташ» невозможен

Ветеран ЦСКА: «Карраскаль — дешевый пижон»