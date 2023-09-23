Хлусевич назвал приятной тенденцией сухие матчи «Спартака»

Сегодня, 21:49
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу красно-белых в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).
— Как вам игра?
— Хороший матч. Много зрителей. Рад, что выиграли и не пропустили.
— Можете рассказать, что с Селиховым случилось?
— Видимо, получил повреждение. Еще не успели поговорить. Завтра пообщаемся. Может быть, даже сегодня узнаем.
— Была игра на три исхода. Каково в таком матче играть?
— Вроде не боялись играть. Играли на сто процентов, старались выиграть. В принципе все получилось.
— Уже третью игру подряд сыграли на ноль. Какие изменения внесли?
— Мы работаем над этим. Мы тренируемся, чтобы улучшать все качества.
— Можно ли назвать это приятной тенденцией, которая продолжится?
— Это явно приятная тенденция. Надеюсь, мы продолжим.
— На этой неделе вы досрочно уже вышли из группы Кубка. Выдохнули?
— В любом случае, конечно, это хорошо. Можно больше сконцентрироваться на чемпионате. Но в Кубке тоже надо побеждать. Пока идем вообще без поражений. Все выиграли. Надеюсь, что продолжим в том же духе.
— В чемпионате четвертое место. Вас устраивает эта позиция?
— Как вы думаете, «Спартак» может устраивать четвертое место? Я думаю, нет.
«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.