Хлусевич назвал приятной тенденцией сухие матчи «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу красно-белых в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

— Как вам игра?

— Хороший матч. Много зрителей. Рад, что выиграли и не пропустили.

— Можете рассказать, что с Селиховым случилось?

— Видимо, получил повреждение. Еще не успели поговорить. Завтра пообщаемся. Может быть, даже сегодня узнаем.

— Была игра на три исхода. Каково в таком матче играть?

— Вроде не боялись играть. Играли на сто процентов, старались выиграть. В принципе все получилось.

— Уже третью игру подряд сыграли на ноль. Какие изменения внесли?

— Мы работаем над этим. Мы тренируемся, чтобы улучшать все качества.

— Можно ли назвать это приятной тенденцией, которая продолжится?

— Это явно приятная тенденция. Надеюсь, мы продолжим.

— На этой неделе вы досрочно уже вышли из группы Кубка. Выдохнули?

— В любом случае, конечно, это хорошо. Можно больше сконцентрироваться на чемпионате. Но в Кубке тоже надо побеждать. Пока идем вообще без поражений. Все выиграли. Надеюсь, что продолжим в том же духе.

— В чемпионате четвертое место. Вас устраивает эта позиция?

— Как вы думаете, «Спартак» может устраивать четвертое место? Я думаю, нет.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.