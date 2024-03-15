Хлусевич рассказал, что думает о выступлении «Спартака» во второй части сезона РПЛ

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о выступлении команды во второй части сезона. Московский клуб сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), уступил «Факелу» (0:2) в РПЛ, а также победил «Оренбург» (3:1) в Кубке России.

— Что вам все не нравится, что происходит в «Спартаке»? Раздувают из мухи слона. Ничего страшного не произошло. Да, проиграли «Факелу», но все бывает. На то он и футбол, тем он и интересен. Не спорю, что поражение — это плохо, мы отскочили по очкам. Главное — продолжать бороться и выигрывать следующие матчи.

— За что «Спартак» сейчас борется?

— За набор максимального количества очков, — цитирует Хлусевича Sport24.

«Спартак» после 20 туров РПЛ набрал 31 очко и занимает 6-е место в РПЛ.