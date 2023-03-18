Хлусевич рассказал о травме Джикии в матче с «Оренбургом»

Защитник «Спартака» Данил Хлусевич рассказал о травме, которую капитан красно-белых Георгий Джикия получил в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Джикия был заменен на 76-й минуте, футболист смог покинуть поле лишь при помощи одноклубников и медицинской бригады.

— В преддверии вызова в сборную Джикия, как показалось, получил серьезную травму. Удалось ли с ним пообщаться?

— Пообщались немного. Сказал, что есть повреждение. Будет разбираться. Врачи скажут, как дальше действовать.

— С какими мыслями сейчас поедешь в сборную?

— Сборная — это другое. Постараюсь переключиться именно на сборную. Есть два серьезных матча, в которых хочется сыграть, получить время на поле и победить.

Джикия и Хлусевич попали в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.