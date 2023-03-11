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Борис Игнатьев: «Мне кажется, никто не понимает, как у нас судят арбитры, даже они сами»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев поделился впечатлением от матча 19-го тура чемпионата России между автозаводцами и «Уралом» (0:1).

«Первый тайм «Торпедо» явно уступило «Уралу». Екатеринбуржцы были во всех компонентах сильнее, агрессивнее, быстрее и лучше контролировали мяч. Автозаводцы почти ничего не создали. Не понимаю, почему так происходит. Вроде, в команде есть опытные люди, которые много повидали в футболе, но они психологически не уверены в себе. Я с этим связываю плохо проведенный первый тайм «Торпедо». Нужно отдать должное «Уралу», что они диктовали игру и делали все возможное для победы», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Также он высказался о спорном эпизоде в конце игры.

«Да, в конце игры мяч попал в руку игроку «Урала». Но есть же ВАР, они смотрели этот момент. Я не знаю деталей судейских трактовок по поводу моментов с рукой, поэтому я не могу рассуждать по поводу этого эпизода. Реакция торпедовцев понятна, но надо дождаться оценки экспертов. Я не могу сказать, почему они не правы. Мне кажется, никто не понимает, как у нас судят арбитры, даже они сами», — добавил специалист.

После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков. В активе «Торпедо» 7 баллов и последнее место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-mne-kazhetsya-nikto-ne-ponimaet-kak-u-nas-sudyat-arbitry-dazhe-oni-sami-234681/
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