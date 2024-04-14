Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:54

Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию об отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я вообще не очень понимаю, что дают такие отставки. В Англии «Манчестер Юнайтед» проигрывает, но все ждут конца сезона, чтобы определиться с будущим тен Хага. Кто виноват — будет ясно в конце сезона. Чаще всего виноват не только главный тренер, но и спортивный директор, помощники. Толку от того, что в середине сезона придет человек, который не погружен во внутреннюю кухню? Команда — это тонкий организм. И еще. Тот, кто привел Абаскаля, должен уйти вместе с ним. Если тренер, которого ты привел, не справился с задачами, то ты проявил непрофессионализм. Так что неси такую же ответственность», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

14 апреля «Спартак» объявил об уходе Абаскаля с поста главного тренера. 35-летний испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
Гильермо Абаскаль
7
Обсудить
Читайте также
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина
«Бавария» не выиграла чемпионат Германии впервые с 2012 года
Иран во время ночной атаки выпустил 7 гиперзвуковых ракет по авиабазе в Израиле
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей
Актриса Инна Головина умерла на 50-м году жизни
Популярное видео
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
Осинькин отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Спартак»
Карпин рассказал о шутке Ташуева: «Ты в «Спартаке» уже должен быть»
Бояринцев: «Увольнение Абаскаля напрашивалось»
Шикунов о Карпине в «Спартаке»: «Это реально. Был большим футболистом, набрался тренерского опыта»
Источник: Абаскаль узнал об увольнении на утренней тренировке «Спартака»
Шикунов об увольнении Абаскаля: «Невозможно было смотреть на эти мучения»!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Деменко: «Зенит» на 85 процентов уже чемпион. Я не вижу, кто сейчас способен его остановить»

Лещенко — о Лещуке: «Мне его искренне жаль. На него будут вешать всех собак»