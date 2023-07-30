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Сегодня, 09:26

Игнатьев заявил, что остался доволен работой арбитров в матче «Зенита» с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что доволен работой арбитров в матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

«То, что наш чемпионат не выходит на новый уровень судейства, это понятно. Но я думаю, только Семак может рассказать, что там произошло.

Частные моменты были, они влияют на состояние команды и тренера, но я бы не сказал, что со стороны арбитров были какие-то серьезные ошибки», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/30/20970422.shtml
ФК Зенит
ФК Ростов
Борис Игнатьев
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