Игнатьев заявил, что остался доволен работой арбитров в матче «Зенита» с «Ростовом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что доволен работой арбитров в матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

«То, что наш чемпионат не выходит на новый уровень судейства, это понятно. Но я думаю, только Семак может рассказать, что там произошло.

Частные моменты были, они влияют на состояние команды и тренера, но я бы не сказал, что со стороны арбитров были какие-то серьезные ошибки», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.