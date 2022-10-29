Черевченко: «Семин спас бы нынешний «Локомотив». Не нужно смотреть на возраст»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении Юрия Семина в клуб.

«Конечно, авторитет Юрия Павловича не нуждается в сомнениях. Это один из лучших, если не лучший российский тренер. Не нужно смотреть на возраст. Тот же Луческу до сих пор работает и хорошо себя чувствует. Юрий Павлович бы спас нынешний «Локомотив», — сказал Черевченко «СЭ».

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

По информации СМИ, новое руководство «Локомотива» собирается предложить Семину вернуться в московский клуб на почетную должность.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020). Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок и три раза — Суперкубок страны.

«Локомотив» с 12 очками в 14 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.