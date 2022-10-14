Корнеев о Соболеве: «Раньше мячи от него отлетали, теперь все прилипает»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев предположил, с чем связан прогресс нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Соболева вы поставите повыше Чалова?

— Это все-таки форвард немного другого плана. Чалов более тонкий нападающий. Нет, я не утверждаю, что спартаковец играет как-то примитивно. Александр здорово прибавил при Абаскале. Если раньше от него мячи отскакивали, то теперь все к нему прилипает. Он вообще не отключается, работает все 90 минут. Есть какая-то «химия» между ним и тренером. Он благодарит Абаскаля за доверие. Сказывается и качественная работа над «физикой». Соболев здорово готов функционально! Вообще чувствуется, что в «Спартаке» сейчас очень хороший микроклимат. Ребята поверили, что способны на многое. Кубковая победа над «Зенитом» (3:0) — очень важная эмоциональная история. Футболисты поняли, что им по силам побеждать прямых конкурентов. Могу вам привести похожий пример из истории нашей работы в сборной России, — сказал Корнеев «СЭ».

— Давайте.

— Нам тоже при Хиддинке приходилось ломать традиционное отношение игроков к себе, какую-то заниженную самооценку. Ребята сомневались в своих качествах. Помню, когда играли товарищеский матч с голландцами в феврале 2007 года (1:4), наши футболисты смотрели на соперников снизу вверх. А потом разорвали тех же голландцев на Евро-2008. В плане ментальности прошел целый век! Мне кажется, похожий процесс сейчас идет и в «Спартаке».

На счету Соболева 8 голов и 5 голевых передач в 15 матчах сезона.