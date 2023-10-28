Корнеев: «Ростов» был наголову сильнее «Локомотива»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение железнодорожников в 13-м туре РПЛ от «Ростова» (0:1).

«Сегодня «Ростов» был наголову сильнее «Локомотива», и не только по созданным моментам. Как команда они смотрелись более цельно! Организация, прежде всего в защите, имеет фундаментальную роль, и в этом «Ростов» прибавил в последних матчах! Отсюда и результат. Необходимо следовать этой линии, а смогут ли это сделать игроки в ближайшем будущем, будем наблюдать!» — сказал Корнеев «СЭ».

«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на пятой строчке (20 баллов).

В следующем туре ростовчане 6 ноября сыграют на выезде с «Оренбургом», а железнодорожники 5 ноября примут «Спартак».