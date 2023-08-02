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Сегодня, 13:21

Шалимов: «Ничья в матче «Ростова» и «Зенита» логична»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

«В целом ничья логична. Но «Зенит» разочаровал — мячом, преимуществом не владели, пропустили после глупого пенальти (причем Мостовой видел игрока, но все равно пошел ногой жестко), а «Ростов» может быть удовлетворен игровой, а по результату, забей первыми, имели все шансы взять три очка», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка за два тура чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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