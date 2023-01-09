Кухарчук: «Гогниев считал, что мы не выкладывались? Первый раз такое слышу!»

Кухарчук после ухода из «Химок» не стал раскрывать подробности разговора с Гогниевым

Полузащитник Илья Кухарчук, покинувший «Химки», не стал раскрывать подробности разговора со Спартаком Гогниевым.

— Почему команда так повалилась после ухода Сергея Юрана?

— У меня нет ответа... Даже предположить не могу. Без понятия, к сожалению, — сказал футболист в интервью «СЭ».

— Ходили слухи, что Гогниев считал, что ветераны не выкладываются в каких-то матчах и поэтому посадил вас на лавку.

— Первый раз такое слышу! Не видел и не читал такого.

— Гогниев объяснил вам, почему он делает ставку на других исполнителей?

— Мы с ним поговорили. Но пусть эта беседа останется между нами.

— Поняли друг друга?

— Мы друг друга услышали.

— В одном из интервью вы говорили, что команда еще привыкает к требованиям Гогниева. В итоге поняли, чего хочет от команды тренер?

— Понимание есть. Мы же все профессионалы.

— Бытует такая точка зрения, что при Гогниева «Химки» играли в слишком смелый футбол, агрессивный. Надо было действовать осторожнее и прагматичнее, исходя из состава.

— Уф. Ну и вопрос (смеется). Это надо обсуждать в прямом эфире на телевидении. Это для экспертов. Мне сказали — я делаю, выполняю установку штаба. Я не думаю, что лучше сделать так или так. Нет! Вот когда стану тренером, тогда и буду принимать решения. А рассказывать наставнику, как играть — точно не про меня (смеется).

В текущем сезоне 32-летний Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

«Химки» идут на 15-м месте (12 очков) в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.