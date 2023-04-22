Кухарчук: «Пока у «Торпедо» есть хотя бы теоретические шансы остаться в РПЛ, надо выходить и биться»

Сегодня, 16:34
Вингер «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал, как команда общалась с главным тренером Жозепом Клотетом в перерыве матча 24-го тура РПЛ с «Химками» (2:4).
— Стефанович сказал, что не подсказывают, вас разносят из-за этого. Что он мог иметь в виду?
— Надо разговаривать, наверное, на поле. Честно, я не слышал этого.
— Как выстраивали связь с тренером?
— Через помощника. В перерыве была видеоконференция.
— Это впервые в твоей карьере такое?
— Да.
— Через Zoom можно передать настрой и нормально объяснить?
— Честно, не знаю, в чем проблема. Можно рассуждать сейчас часами. Надо выходить на поле.
— Все считают этот матч решающим. Вы не обыгрываете «Химки» и якобы шансов нет.
— Пока есть хотя бы теоретические шансы, надо выходить и биться.
— То есть надежда сохраняется на то, что останетесь?
— Она всегда сохраняется.