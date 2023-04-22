Кухарчук: «Пока у «Торпедо» есть хотя бы теоретические шансы остаться в РПЛ, надо выходить и биться»

Вингер «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал, как команда общалась с главным тренером Жозепом Клотетом в перерыве матча 24-го тура РПЛ с «Химками» (2:4).

— Стефанович сказал, что не подсказывают, вас разносят из-за этого. Что он мог иметь в виду?

— Надо разговаривать, наверное, на поле. Честно, я не слышал этого.

— Как выстраивали связь с тренером?

— Через помощника. В перерыве была видеоконференция.

— Это впервые в твоей карьере такое?

— Да.

— Через Zoom можно передать настрой и нормально объяснить?

— Честно, не знаю, в чем проблема. Можно рассуждать сейчас часами. Надо выходить на поле.

— Все считают этот матч решающим. Вы не обыгрываете «Химки» и якобы шансов нет.

— Пока есть хотя бы теоретические шансы, надо выходить и биться.

— То есть надежда сохраняется на то, что останетесь?

— Она всегда сохраняется.