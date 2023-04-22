Кухарчук — о поражении от «Химок»: «Не понимаю, что случилось»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук прокомментировал поражение от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура РПЛ.

— Обидно, что проиграли. Во втором тайме пропустили три гола. Что случилось? На скамейке был, не могу сказать. Честно, я не понимаю.

— Очень много пенальти, с чем это связано?

— Надо сдержаннее играть в штрафной площади.

— Был момент, вы вышли один на один и не реализовали. Такое впечатление, что до последнего не понимали, какое решение принять.

— Да нет. Я бежал и смотрел на мяч. Это все на скорости было. Хотел перебросить мяч через вратаря, не получилось.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.