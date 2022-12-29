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Сегодня, 19:22

Источник: полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос летом перейдет в «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
Ду Кейрос.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос перейдет в «Зенит» летом 2023 года, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сделка полностью согласована, питерский клуб будет владеть 90 процентами прав на игрока. Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан на пять лет, игрок и клубы подписали предварительные документы.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Коринтианса» Роберто Ренан этой зимой прибудет в Санкт-Петербург, подписав контракт на пять лет. Юри Алберто останется в Бразилии, однако 50 процентов его прав будут принадлежать сине-бело-голубым.

Портал Transfermakt оценивает рыночную стоимость Ду Кейроса в 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в составе «Коринтианса» в чемпионате Бразилии и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Коринтианс
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