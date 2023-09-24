Алаев: «Календарь на оставшиеся матчи РПЛ в 2023 году будет опубликован 3 ноября»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что календарь на оставшиеся матчи чемпионата России в этом году будет опубликован 3 ноября.

«Календарь на оставшиеся матчи РПЛ этого года будет опубликован после окончания группового этапа «пути РПЛ» Кубка России, — цитирует Алаева ТАСС. — Он завершится, будет жеребьевка четвертьфинала. По-моему, это будет 3 ноября. И мы сразу опубликуем, чтобы потом не переделывать».

Матчи последнего, шестого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут 2 ноября.