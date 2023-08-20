Камоцци назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит».

«Спартак» — фаворит в игре с «Зенитом». Верю, что красно-белые поборются в этом сезоне за чемпионство», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.