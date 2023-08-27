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Сегодня, 15:25

Карраскаль приехал в ГУМ на подписание контракта с «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Луис Чавес и Хорхе Карраскаль.
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Полузащитник Хорхе Карраскаль приехал в ГУМ на Красной площади на подписание контракта с клубом.

24 августа «СЭ» сообщил, что «Динамо» закрыло финансовые вопросы по Карраскалю и подпишет контракт с игроком до конца недели, а ЦСКА получит за полузащитника 5,5 миллиона евро.

Также сегодня, 27 августа, клуб опубликовал видео, в котором анонсировал трансфер футболиста.

Карраскаль выступает за армейцев с февраля 2022 года. В 47 матчах за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В этом сезоне футболист ни разу не сыграл за ЦСКА.

Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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25.08 17:30
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 4 : 0
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Рубин – Динамо
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Спартак – Ахмат
 0 : 0
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 1 : 0
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