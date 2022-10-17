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Сегодня, 11:35

Каррера считает, что «Спартак» и ЦСКА будут бороться за чемпионство

Дмитрий Барулев
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от игры красно-белых в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Эта ничья дает понять, что две команды имеют одинаковую силу и будут бороться за победу в чемпионате», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

В 14-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Массимо Каррера
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