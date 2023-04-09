Каряка о походе «Крыльев» в церковь перед победой над «Сочи»: «Совместили приятное с полезным»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал «СЭ» поход футболистов команды в церковь перед матчем 22-го тура РПЛ, в котором самарцы одолели «Сочи» (2:1).

«У меня в карьере был подобный случай. Помню, что мы командой сходили. После этого мы выиграли. Понятно, что кто-то из ребят по отдельности ходит перед играми. Именно в команде у нас был только один такой случай. Год не вспомню, и это по желанию. Понятно, что есть католики, мусульмане. Не то чтобы я это одобряю, но в этом ничего плохого нет. Каждый сам выбирает, во что ему верить. Сегодня же вербное воскресенье. Возможно, это связано с праздником. Совместили приятное с полезным», — сказал Каряка корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ в 2023 году и прервали серию без побед (1 ничья и 4 поражения).

Самарцы идут на 12-м месте в турнирной таблице с 24 очками. В следующем туре команда примет на своем поле «Химки», матч состоится 15 апреля.