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РПЛ

Сегодня, 14:53

КДК дисквалифицировал Барриоса на один матч РПЛ, полузащитник «Зенита» сможет сыграть со «Спартаком»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на 1 матч РПЛ.

Барриос получил красную карточку за фол на Денисе Макарове в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). Сообщалось, что Макаров получил травму в этом эпизоде.

«Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч. Вы знаете, что «Зенит» обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали «Динамо» на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом. ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+4 минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока «Зенита», несмотря на то что у него не было намерения травмировать игрока «Динамо». Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы. КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ», — сказал Григорьянц.

Также председатель КДК сообщил, что Барриос присутствовал на заседании по видеосвязи и сказал, что абсолютно не хотел нанести травму Макарову. Игрок «Зенита» извинился перед полузащитником «Динамо» на поле.

В 4-м туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с «Факелом» (13 августа), а в 5-м туре отправится в Москву на матч против «Спартака» (20 августа).

Вильмар Барриос
ФК Зенит
Артур Григорьянц
КДК
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