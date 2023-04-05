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Кечинов: «Закрепиться на втором месте в РПЛ кажется посильной задачей для нынешнего «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о состоянии красно-белых в весенней части сезона.

«В чемпионате осталось еще 9 туров — это треть сезона. Еще рано делать выводы. Перед началом сезона я говорил, что с таким составом команда должна быть в тройке. Есть шансы и основания там быть. В Кубке России еще тоже есть шансы. Вылетели из Пути РПЛ, но можно попробовать через Путь регионов. Перед началом сезона не было ожиданий, что «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом». Такие ожидания появились, скорее, после окончания первой части сезона и по ходу зимней подготовки. Но если быть объективным, то с «Зенитом» сложно конкурировать. Важно закрепиться в тройке. И желательно на втором месте. Это кажется посильной задачей для нынешнего «Спартака», — цитирует Кечинова Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко за 21 тур. «Зенит» лидирует, имея в активе 51 очко.

Источник: https://metaratings.ru/news/kechinov-zanyat-vtoroe-mesto-v-rpl-kazhetsya-posilnoi-zadachei-dlya-nyneshnego-spartaka-240883/
Валерий Кечинов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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