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Сегодня, 17:47

Колосков посоветовал клубам РПЛ работать как «Зенит» после решения CAS отклонить апелляцию российских команд

Константин Белов
Корреспондент
Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Почетные президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию российских клубов на решение ФИФА, которая позволила легионерам приостанавливать контракты с клубами из РФ.

«Какая здесь новость? Раньше это было. Хотеть мало, нужно выполнять те решения, которые принимаю вышестоящие организации. Это надо иметь в виду и нужно создавать условия, чтобы легионеры оставались, продлевали контракты и приходили новые, как это делается в «Зените».

Там же не страдают из-за того, что футболисты могут уехать. Там игроки продлевают контракты и приходят новые. Нужно работать как «Зенит», и не будет никаких негативных последствий», – сказал Колосков «СЭ».

13 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановлении контрактов c легионерами.

РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
23
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