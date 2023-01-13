Колосков посоветовал клубам РПЛ работать как «Зенит» после решения CAS отклонить апелляцию российских команд

Почетные президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию российских клубов на решение ФИФА, которая позволила легионерам приостанавливать контракты с клубами из РФ.

«Какая здесь новость? Раньше это было. Хотеть мало, нужно выполнять те решения, которые принимаю вышестоящие организации. Это надо иметь в виду и нужно создавать условия, чтобы легионеры оставались, продлевали контракты и приходили новые, как это делается в «Зените».

Там же не страдают из-за того, что футболисты могут уехать. Там игроки продлевают контракты и приходят новые. Нужно работать как «Зенит», и не будет никаких негативных последствий», – сказал Колосков «СЭ».

13 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановлении контрактов c легионерами.