Колосков: «Могу понять намерения Малкома. Он перерос РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова нападающего «Зенита» Малкома, который допустил, что покинет Санкт-Петербург после окончания этого сезона.

Ранее бразильский футболист отметил, что раздумывает о возвращении в чемпионаты, команды из которых участвуют в еврокубках.

«Могу понять намерения Малкома. Всем нужно расти, идти вперед и развиваться. Он перерос РПЛ, лучший в лиге. Не вижу тут чего-то страшного или странного, он хочет участвовать в еврокубках, как и любой футболист. Если он хочет перейти в более качественную лигу, то пусть едет. Конечно, еще не ясно, как его примут в Европе и примут ли вообще. Но для него это стимул двигаться дальше. Не думаю, что он забудет о России. Он получил паспорт, гражданин нашей страны. Если Карпин вызовет его, то он точно приедет», — приводит Sport24 слова Колоскова.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В феврале 2023-го он получил российское гражданство.