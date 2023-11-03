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Сегодня, 14:46

Комличенко: «Может, молодые игроки в Москве думают о деньгах, но в «Ростове» расслабишься — сразу получишь втык»

Алина Савинова
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что молодые игроки команды понимают уровень ответственности.

Ранее форвард «Динамо» Федор Смолов отмечал, что у молодых футболистов меняются ценности. По его мнению, для них важны деньги.

«Я не знаю, может, Федя больше про московских ребят говорил. В «Ростове» молодежь старается чуть по-другому смотреть на это. Стараются работать и не думать о деньгах. Мы им стараемся говорить, что если будут правильно относиться к делу, то все придет. И большой контракт придет, сейчас главное не об этом думать. В принципе, у ребят все для этого есть. Они сами понимают, что для них это супершанс — в таком возрасте играть в РПЛ. Мы с ними об этом разговаривали, все понимают. Бывает, расслабляются, но это нормальное дело для молодых. На тренировках если кто-то расслабится, то сразу получает «втык». В этом плане в «Ростове» нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.

На данный момент «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков за 13 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-komlichenko-mozhet-molodezh-v-moskve-dumaet-o-den-gah-no-u-nas-rasslabish-sya-srazu-vty-k/
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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