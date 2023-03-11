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Сегодня, 16:55

Константин Генич ответил, что скажет Дзюбе при встрече

Алина Савинова
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Комментатор Константин Генич рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

— Если встретишь Дзюбу сегодня, что ему скажешь?

— Ну, привет, давай бей. Или что ты мне хотел сказать в лицо? Ты хочешь, чтобы я тебе то же самое сказал, что я сказал за спиной? Ты хочешь меня бить? — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

— Какие у тебя шансы?

— В драке? Ну, понятно, что он сильнее, он натренированнее и мощнее. И кулак у него больше. И что дальше-то? Не побегу заявление писать точно.

Ранее Дзюба негативно высказывался о Гениче и отметил, что готов поговорить с ним по-мужски.

С февраля 2023 года 34-летний форвард выступает за «Локомотив». На его счету 3 гола в одном матче за московскую команду в чемпионате России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-esli-vstrechu-dzyubu-skazhu-privet-davaj-bej-zayavlenie-pisat-ne-pobegu/
Артем Дзюба
Футбол
Константин Генич
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