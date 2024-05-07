Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:35

Ташуев о Дзюбе: «Он был как звездочка на елке, но сегодня ситуация другая»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал «СЭ» ситуацию с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Последний матч, когда я встречался с Дзюбой, был «Ахмат» — «Локомотив» (0:1). Железнодорожники тогда оборонялись вдевятером, выиграли. Дзюба тогда очень много работал на команду, забивал, притягивал к себе игроков. Он был как звездочка на елке. Сегодня ситуация другая. С чем она связана не мне судить, это отношения внутри клуба между футболистом и тренером. Такое бывает, это сложный механизм отношений. Многое зависит от психологии тренера и игрока. Ситуация не радует футболиста и наверняка терзает самого Галактионова. Когда игрок чем-то недоволен — тренер начинает переживать. И у меня бывали такие ситуации, иногда и футболистов на беседу приглашал. Такое во всех командах мира вспомните Клоппа и Салаха», сказал Ташуев «СЭ».

Михаил Галактионов и&nbsp;Артем Дзюба. Дзюба зря обижается на Галактионова. Форвард — балласт для «Локомотива»

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Ташуев
0
Читайте также
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина: дата и время начала трансляции
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Максим Деменко: «Игроки у «Зенита» хорошие, но самоотдачу никто не отменял»

Олег Терехин: «Тюкавину по силам стать лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона»