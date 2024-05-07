Ташуев о Дзюбе: «Он был как звездочка на елке, но сегодня ситуация другая»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал «СЭ» ситуацию с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Последний матч, когда я встречался с Дзюбой, был «Ахмат» — «Локомотив» (0:1). Железнодорожники тогда оборонялись вдевятером, выиграли. Дзюба тогда очень много работал на команду, забивал, притягивал к себе игроков. Он был как звездочка на елке. Сегодня ситуация другая. С чем она связана — не мне судить, это отношения внутри клуба между футболистом и тренером. Такое бывает, это сложный механизм отношений. Многое зависит от психологии тренера и игрока. Ситуация не радует футболиста и наверняка терзает самого Галактионова. Когда игрок чем-то недоволен — тренер начинает переживать. И у меня бывали такие ситуации, иногда и футболистов на беседу приглашал. Такое во всех командах мира — вспомните Клоппа и Салаха», — сказал Ташуев «СЭ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.