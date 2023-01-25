Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:35

Тюкавин: «Мой кумир из детства — Криштиану Роналду»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, кто из футболистов был для него кумиром.

«Мой кумир из детства — Криштиану Роналду. Видимо он уже заканчивает карьеру. Мне он нравился в основном, когда он выступал за «Реал». Когда он вернулся в «Манчестер Юнайтед», я уже не так следил», — приводит слова Тюкавина пресс-служба московской команды.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года, контракт форварда рассчитан на 2,5 года.

В текущем сезоне Тюкавин провел за московскую команду 22 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

«Бело-голубые» занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://fcdm.ru/news/konstantin-tiukavin-v-interviu-evgenii-medvedevoi-liubimym-miacom-ostaetsia-debiutnyi-gol-piatkoi-spartaku
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Динамо (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Константин Тюкавин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Бушманов считает, что состав «Спартака» полностью укомплектован
Тюкавин: «Мой любимый гол за «Динамо»? Когда я пяткой забил «Спартаку»
Юран ответил на слова инвестора «Химок» Садыгова
Алдонин: «Мне жаль нынешнее поколение российских футболистов»
Гуренко: «Локомотиву» надо сильно постараться, чтобы вылететь из РПЛ»
«Зенит» разгромил «Аль-Бидду» в товарищеском матче. Сергеев оформил хет-трик
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бушманов считает, что состав «Спартака» полностью укомплектован