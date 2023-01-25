Тюкавин: «Мой кумир из детства — Криштиану Роналду»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, кто из футболистов был для него кумиром.

«Мой кумир из детства — Криштиану Роналду. Видимо он уже заканчивает карьеру. Мне он нравился в основном, когда он выступал за «Реал». Когда он вернулся в «Манчестер Юнайтед», я уже не так следил», — приводит слова Тюкавина пресс-служба московской команды.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года, контракт форварда рассчитан на 2,5 года.

В текущем сезоне Тюкавин провел за московскую команду 22 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

«Бело-голубые» занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.