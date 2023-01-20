Перейдет ли Баринов в «Бешикташ»? Мнение бывшего спортдира «Локо»

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Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассказал, что не верит в то, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов перейдет этой зимой в «Бешикташ».
— «Локо» активен на рынке. Приобрел у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова. Эти игроки реально помогут команде Галактионова выбраться из ямы?
— Если коротко, то это два прекрасных трансфера!
— Пиняев сейчас самый талантливый футболист в России?
— Один из самых перспективных. С кем из игроков прошлого можно его сравнить? Пиняев похож на самого себя.
— Лантратов сильнее и Худякова, и Гильерме?
— На данный момент, возможно, и сильнее. Хотя Худякова я считаю очень большим талантом!
— Какова вероятность того, что Баринов перейдет в «Бешикташ»?
— Нет никаких шансов.
— Почему?
— Сейчас «Локо» его продаст только за 15 миллионов, не меньше! Никто не заплатит такую сумму. Кроме того, нужно учитывать, что новому руководству железнодорожников нужно решить главную задачу этого сезона — не вылететь из РПЛ. А Баринов является одним из ключевых игроков команды, на него рассчитывают.
— А стоит ли самому Дмитрию ехать в Турцию?
— Полагаю, что Дмитрий давно подумывает уехать за рубеж, попробовать там свои силы. Просто пока не сложилось.
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