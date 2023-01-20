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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что думает о продолжении карьеры нападающего Артема Дзюбы.
Сегодня, 20 января, президент московского «Торпедо» Илья Геркус сообщил, что клуб не будет заключать контракт с 34-летним игроком.
— Как вы думаете, отказ «Торпедо — сильный удар по самолюбию Дзюбы?
— Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места.
— Не пожалеет теперь Дзюба, что ушел из «Зенита» и подался в Турцию?
— Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет — там другой футбол. Современный футбол — это скорость. А Дзюбе этого не хватает.
— Стоит ли Дзюбе планировать организацию прощального матча?
— Этого я не знаю. Ему можно попробовать в маленьких европейских странах, где бы ему дали шанс. Пусть попробует на Кипре. В одну команду с Кокориным? Почему бы и нет, — цитирует Петржелу «Спорт День за Днем».
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.
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