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31 марта, 22:31

Костылев сомневается в перспективах ЦСКА побороться за бронзу в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев оценил шансы московского клуба на бронзовые медали в текущем сезоне РПЛ.

«ЦСКА вряд ли войдет в топ-3. Да, до третьего места всего пять очков, но команда играет с большим натугом. Надежной и серьезной игры нет. Я не верю, что армейцы в состоянии бороться за бронзу. Хотя очень хочу, чтобы команда всегда была на первом месте. Но бывает, что не везет. В чем основная причина таких результатов, я не знаю. Можно придумать тысячу причин. Но сейчас коллектив точно не на ходу», — цитирует Костылева «Евро-Футбол.Ру».

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На втором месте идет «Краснодар» (40). На третьей строчке располагается «Динамо» (38). У ЦСКА 33 балла и четвертая позиция.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Костылев
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