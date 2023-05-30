«Краснодар» обратился в ЭСК РФС в связи с удалением Литвинова в матче с ЦСКА

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС в связи с удалением защитника Вячеслава Литвинова в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Также в ЭСК РФС по итогам матча с Оренбургом (1:3) обратилось «Торпедо». Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с двумя назначенными пенальти в свои ворота на 40 и 47-й минутах встречи, а также вторую желтую карточку защитнику Артему Самсонову на 75-й минуте игры.

В понедельник, 29 мая председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит эпизод с удалением Литвинова.