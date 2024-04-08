Кравцов назвал мотиватором главного тренера «Сочи» Морено

Сегодня, 16:47
Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов описал главного тренера команды Роберта Морено одним словом.
«Описать Морено тремя словами? Мотиватор... Не знаю, надо подумать. Топ! Вот так», — приводит «РБ Спорт» слова Кравцова.
46-летний Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года.
На данный момент сочинская команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 22 матчах. Под руководством Морено южане сыграли вничью с «Балтикой» (0:0), «Локомотивом» (2:2), ЦСКА (2:2) и «Ростовом» (2:2) в РПЛ, а также уступили «СКА-Хабаровску» (1:1, по пен. — 2:4) в FONBET Кубке России.