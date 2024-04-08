Кравцов назвал мотиватором главного тренера «Сочи» Морено

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов описал главного тренера команды Роберта Морено одним словом.

«Описать Морено тремя словами? Мотиватор... Не знаю, надо подумать. Топ! Вот так», — приводит «РБ Спорт» слова Кравцова.

46-летний Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года.

На данный момент сочинская команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 22 матчах. Под руководством Морено южане сыграли вничью с «Балтикой» (0:0), «Локомотивом» (2:2), ЦСКА (2:2) и «Ростовом» (2:2) в РПЛ, а также уступили «СКА-Хабаровску» (1:1, по пен. — 2:4) в FONBET Кубке России.