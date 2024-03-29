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29 марта, 16:39

«Крылья Советов» выпустили видео перед матчем 22-го тура РПЛ, в котором потроллили «Зенит»

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«Крылья Советов» в своих социальных сетях выпустили видео, приуроченное к матчу 22-го тура РПЛ с «Зенитом».

Главными героями ролика являются Бенхамин Гарре, Фернандо Костанца и Франко Ороско. Легионеры одеты в костюмы ковбоев и обсуждают предстоящую домашнюю игру с сине-бело-голубыми.

В ролике есть подкол в сторону «Зенита».

«Когда они приезжают, то забирают все самое ценное, отбирают очки, забирают наших русских игроков», — сказано в видео.

Встреча пройдет 30 марта в Самаре. Начало — в 14.00 мск.

Источник: Пресс-служба «Крыльев Советов»
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
Франко Ороско
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