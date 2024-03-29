«Крылья Советов» выпустили видео перед матчем 22-го тура РПЛ, в котором потроллили «Зенит»

29 марта, 16:39
«Крылья Советов» в своих социальных сетях выпустили видео, приуроченное к матчу 22-го тура РПЛ с «Зенитом».
Главными героями ролика являются Бенхамин Гарре, Фернандо Костанца и Франко Ороско. Легионеры одеты в костюмы ковбоев и обсуждают предстоящую домашнюю игру с сине-бело-голубыми.
В ролике есть подкол в сторону «Зенита».
«Когда они приезжают, то забирают все самое ценное, отбирают очки, забирают наших русских игроков», — сказано в видео.
Встреча пройдет 30 марта в Самаре. Начало — в 14.00 мск.