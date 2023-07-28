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Судейство

Сегодня, 11:09

Кукуляк рассудит матч «Ростов» — «Зенит» и другие назначения арбитров на 2-й тур РПЛ

Руслан Минаев
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Евгений Кукуляк назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Зенит» во 2-м туре РПЛ. Его ассистентами будут Максим Ковалев и Игорь Князев. ВАР — Евгений Турбин, резервный судья — Рафаэль, Шафеев.

Матч «Спартака» и «Балтики» рассудит Павел Кукуян, встречу «Ахмата» и ЦСКА — Владислав Безбородов.

29 июля (суббота)

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Эдуард Малый.

«Урал» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

30 июля (воскресенье)

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; AВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Алексей Резников.

«Факел» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артур Федоров; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.

31 июля (понедельник)

«Спартак» — «Балтика»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.

Источник: РФС
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Евгений Кукуляк
Павел Кукуян
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