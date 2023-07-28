Кукуляк рассудит матч «Ростов» — «Зенит» и другие назначения арбитров на 2-й тур РПЛ

Евгений Кукуляк назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Зенит» во 2-м туре РПЛ. Его ассистентами будут Максим Ковалев и Игорь Князев. ВАР — Евгений Турбин, резервный судья — Рафаэль, Шафеев. Матч «Спартака» и «Балтики» рассудит Павел Кукуян, встречу «Ахмата» и ЦСКА — Владислав Безбородов. 29 июля (суббота) «Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Эдуард Малый. «Урал» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Александр Гвардис. «Ростов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин. 30 июля (воскресенье) «Рубин» — «Оренбург»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; AВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Алексей Резников. «Факел» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артур Федоров; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов. «Краснодар» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Лапочкин. «Ахмат» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков. 31 июля (понедельник) «Спартак» — «Балтика»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.