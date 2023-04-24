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Сегодня, 15:04

Кузьмичев назвал ошибкой подписание «Локомотивом» контракта с Игнатьевым

Алина Савинова
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал подписание железнодорожниками контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

«Для меня очевидно, подписание Игнатьева себя не оправдало и было ошибкой Томаса Цорна. Исходя из предыдущих этапов карьеры Вани, его приобретение сразу показалось ошибочным. Судя по его характеру и карьере, я сомневался, что он сможет себя перебороть и выйти хотя бы на уровень «Краснодара». Игнатьев не исключает Европу? Даже если говорить о средних клубах, то там довольно высокий уровень игроков. В том состоянии, в котором находится Ваня, не думаю, что кто-то из европейских клубов им заинтересуется. Он себя не проявляет», — цитирует Кузьмичева Legalbet.

Игнатьев перешел в «Локомотив» в июле 2022 года в качестве свободного агента. За 22 матча в составе московского клуба нападающий забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/kuzmichyov-ne-dumayu-chto-kto-to-iz-evropejskih-klubov/
Владимир Кузьмичев
Иван Игнатьев
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ФК Локомотив (Москва)
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