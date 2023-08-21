Федун: «Не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, они не идут на пользу команде»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в матче 5-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3).

«Зенит» играл лучше. Полузащита, которая была у «Зенита» — с Барриосом, Венделом и Клаудиньо — сильнее нашей средней линии. Это первое. Второе — на мой взгляд, не мое дело критиковать тренера, но непонятно, почему каждый раз выбирается новый состав и отсутствует сыгранность. Было видно, что Абаскаль не угадал с составом. Только после перерыва и до второго гола ["Зенита"] игра с нашей стороны шла активно. Были шансы сравнять, но снова подвела защита. Я не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде", — сказал Федун «СЭ».

После игры с сине-бело-голубыми «Спартак» с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре красно-белые дома сыграют с «Ахматом». Матч пройдет 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.