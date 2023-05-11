Личка ответил на вопрос, может ли его розовый свитер стать поводом для открытия музея «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал корреспондентам «СЭ» о том, кому передаст свой розовый свитер.

«Мой свитер — повод открыть музей ФК «Оренбург»? Я оставлю его Василию Петровичу, а он сделает, что захочет. Уверен, что это останется в клубе, может быть, в офисе клуба. Я оставлю, а они могут делать с ним, что захотят. При этом не буду менять свитер после поражений или после окончания этого сезона. Он всегда будет со мной пока я работаю в «Оренбурге». Он всегда приносит мне удачу здесь», — сказал Личка «СЭ».

«Оренбург» уступил ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (1:2). После этого команда Лички с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.