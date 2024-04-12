«Локомотив» сыграет с ЦСКА в 24-м туре РПЛ в субботу, 13 апреля. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Локомотив» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за играми РПЛ сезона 2023/2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Локо» и ЦСКА заработали одинаковое количество очков — по 36. По дополнительным показателям армейцы опережают железнодорожников и идут на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Красно-зеленый занимают пятое место в первенстве страны.

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