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Сегодня, 19:30

«Локомотив» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в чемпионате России 13 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Пиняев (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» сыграет с ЦСКА в 24-м туре РПЛ в субботу, 13 апреля. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Локомотив» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за играми РПЛ сезона 2023/2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Локо» и ЦСКА заработали одинаковое количество очков — по 36. По дополнительным показателям армейцы опережают железнодорожников и идут на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Красно-зеленый занимают пятое место в первенстве страны.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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