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Сегодня, 16:00

«Локомотив» — «Рубин»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты Сергей Пиняев и Дмитрий Баринов.
Сергей Пиняев и Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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22 июля в Москве «Локомотив» примет «Рубин» в матче первого тура чемпионата России сезона-2023/24. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена», начало — в 17.30 мск.

Онлайн-трансляция матча «Локомотив» — «Рубин» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00. Константин Генич и Сергей Дурасов прокомментируют встречу.

«Локомотив» — трехкратный чемпион России (2002, 2004, 2018) и 9-кратный обладатель Кубка страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021). Казанцы дважды завоевали золото чемпионата России (2008, 2009) и один Кубок страны-2011/12.

РПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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