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Сегодня, 18:52

«Локомотив» собирается предложить Семину одну из почетных должностей или пост советника в клубе

Алина Савинова

Новое руководство «Локомотива» собирается предложить Юрию Семину вернуться в московский клуб на почетную должность. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководители железнодорожников собираются предложить Семину одну из почетных должностей или пост советника. Переговоры, скорее всего, пройдут на следующей неделе.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб не планирует приглашать Семина в качестве нового главного тренера основной команды.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годы). Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок и три раза — Суперкубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-nameren-predlozhit-seminu-pochetny-j-post-ili-dolzhnost-sovetnika-v-klube/
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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