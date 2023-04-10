Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 00:30

«Локомотив» — «Зенит»: судьи опять не следят за экипировкой игроков. Почему Малкому разрешили не снять серьгу?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Малком.
Али Соу.
1/6
Telegram Дзен

Зенитовец Малком вышел на матч 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1), нарушив требования правила 4 «Экипировка игроков».

В нем говорится: «Любые драгоценности (цепочки, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ремешки и т.д.) запрещены и должны быть сняты. Не разрешается использовать клейкую ленту, чтобы закрыть их. Игроки должны быть осмотрены до начала матча, а запасные — перед выходом на поле».

Малком приступил к разминке с заклеенной частью правого уха, затем в таком виде прошел предматчевую проверку, а потом играл с клейкой лентой. Перед выходом на поле команды проверялись ассистентами Павла Кукуяна: железнодорожников осматривал Алексей Стипиди, зенитовцев — Владислав Назаров. Значит, это он не уследил за бразильцем.

Похожая ситуация была в чемпионате России-2021/22. Тогда на протяжении нескольких матчей серьгу на левом ухе ярким пластырем заклеивал нападающий «Ростова» Али Соу. Несмотря на публикации в «СЭ», эту практику никто из судей не пресекал. Пока в 17-м туре Алексею Матюнину не выпало работать 3 декабря 2021 года на игре «Зенит» — «Ростов» (2:2). Он заставил Соу привести внешний вид в порядок — в соответствии с правилами. Только тогда ростовчанин убрал пластырь и снял сережку.

Али Соу.
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Леонченко: «Зенит» — тот соперник, на фоне которого мы можем увидеть наши сильные и слабые стороны»
Ульянов: «У нас задача — побеждать в каждой игре и идти вперед»
Спортивный директор «Локомотива»: «Продление контракта с Дзюбой будем обсуждать ближе к концу сезона»
Нагорных: «Надеюсь, Баринов, Жемалетдинов и Миранчук останутся в «Локомотиве»
Нагорных о судействе в матче «Локомотив» — «Зенит»: «Понравилось, что Кукуян давал бороться и играть»
Нагорных: «Нам приятно и полезно, что Дзюба с нами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных: «У игроков «Локомотива» были хорошие премиальные за матч с «Краснодаром»